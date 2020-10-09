Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi
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Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi

09.10.2020 18:37 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:01

Galatasaray, maaş indirimini kabul etmediği 2 futbolcu da dahil tüm oyuncularının maaşlarının yüzde 15 indirimli şekilde ödendiğini duyurdu.

Galatasaray, koronavirüs nedeniyle tüm futbolcuların maaş ödemelerinin yüzde 15 indirimli şekilde yapıldığını belirtti.

Ayrıca maaşında yüzde 15 oranında indirim yapmayı kabul etmeyen oyunculara da indirim uygulanarak ödeme yapıldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını koronavirüs pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır."

"ONLARIN NE HALT YEDİĞİNİ ANLATACAĞIM"

Ödeme yapmadıkları futbolcuların pandemi dönemi için talep edilen yüzde 15'lik indirimi kabul etmediğini söyleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili, "Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar %15'i kabul etmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, iki yıldız futbolcunun kabul etmemesine rağmen maaşlarını indirimli olarak ödedi

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