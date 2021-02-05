G.Saray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, F.Bahçe derbisinde oynayabilecek
05.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:51
Galatasaray'ın koronavirüs testi pozitif çıktığı için ambulans uçakla İstanbul'a getirdiği Gedson Fernandes'in Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i sevindiren haber geldi.
Sarı kırmızılılarda, koronavirüs nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Gedson Fernandes'in Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.
A Spor'un haberine göre Galatasaray'da derbi öncesinde kamp yapılmayacak. Gedson Fernandes'in bugün antrenmana çıkması için engel kalmadı. Gedson Fernandes'in derbi kadrosunda yer almasını bekleniyor. İzolasyon süreci bugün tamamlandı.