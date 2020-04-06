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Galatasaray, Hollanda, Spor

G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor

Galatasaray'da kadro dışı kalan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan talip çıktı.

06.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:24

Galatasaray'da A takımda oynamak isteyen, U19'da yer almayı kabul etmeyen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılıların yeni mukavele teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Bu gelişme sonrası Mustafa kapı kadro dışı bırakıldı.

Avrupa'da kariyerine devam etmek isteyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın yeni sezonda nereye gideceği merakla bekleniyor.

FORTUNA SITTARD TALİP OLDU

8 Ağustos'ta 18 yaşına girecek olan Mustafa Kapı, transferde talimat engeline takılmayacak. Cimbom'un kadro dışı bıraktığı genç oyuncu Mustafa Kapı'ya Hollanda'dan Fortuna Sittard talip oldu.

Hollanda ekibinin başkanı Işıtan Gün, genç yıldızı takıma katmakta kararlı. Koronavirüs salgını nedeniyle transfer çalışmaları askıya alınsa da, Fortuna Sittard'ın önümüzdeki süreçte Mustafa Kapı için somut adımlar atması bekleniyor.

(Sabah)

G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor

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Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
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Haber Yorumları (1)
MEMET33: SU UYUR YALAN UYUMAZ. . . HERKES EVİNE KAPANMIŞKEN SİZ SALLAMAYA DEVAM EDİN BAKALIM. . . HER DERT BİTTİ AVRUPALI MUSTAFA KAPIYA DİKTİ GÖZÜ. . .
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