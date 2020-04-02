SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak - Spor
Galatasaray, Kadıköy, Futbol, Spor

Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa ve dünya futbolunu da derinden etkilerken, FIFA ve UEFA'nın sezonu iptal etmesi halinde Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de elde ettiği galibiyet de geçersiz sayılabilir.

02.04.2020 08:07 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:49
Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak

Koronavirüs nedeniyle Belarus, Burundi ve Nikaragua dışında tüm dünyada futbol organizasyonlarına ara verilirken, FIFA ve kıta federasyonları bir çözüm üzerinde çalışıyor.

Salgının dünyada yayılmaya devam etmesi futbola ne zaman dönüleceği sorusunu şu an için yanıtsız bıraksa da geç de olsa tüm liglerin bitirilmesi ilk tercih.

Eğer sezon komple iptal edilirse, birçok rekor ve kritik galibiyet de tarih olabilir.

AMATÖRLER İPTAL EDİLDİ

Bununla beraber 'iptal' de bir opsiyon. Nitekim İngiltere Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde tüm amatör ligleri oynanmamış saydı. Bu kararın benzeri profesyonel ligler için de alınırsa dünyaca ünlü birçok kulüp ve futbolcunun rekorları, başarıları geçersiz sayılacak. İşte olası bir iptale en çok üzülecek olanlar...

LIONEL MESSI

Arjantinli yıldız sezona, Pele'ye ait olan 'bir kulüp adına en çok gol atan futbolcu' rekorunu kırmak, en azından gelecek sezona az iş bırakmak için başladı. Brezilyalı efsanenin Santos'ta 643 golü bulunurken, Barcelona'lı Lionel Messi liglere ara verilene kadar ağları 24 kez sarsmış ve 627'ye ulaşmıştı. Eğer lig iptal olursa Arjantinlinin gol sayısı 603'e gerileyecek. Haziran'da 33 yaşını dolduracak olan Messi için Pele'nin rekorunu kırmak biraz daha güçleşecek.

CRISTIANO RONALDO

Spal maçında kariyerinin 1000. maçına çıkan ronaldo aynı gün attığı golle Serie A'da üst üste 11 hafta fileleri havalandıran 3. oyuncu olarak (İlk ikisi gabriel Batistuta ve Fabio Quagliarella) tarihe geçmişti. Bu rekor, Portekizli oyuncunun attığı 25 golle beraber silinecek. Bu sezon 700. kariyer golüne ulaşan ronaldo bu rakam için yeniden çalışmak zorunda kalacak.

LIVERPOOL

Premier Lig'de en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde olan ve 30 yıllık şampiyonluk hasretini gidermek için sadece 2 galibiyete ihtiyacı bulunan Liverpool bu şansı kaybedecek. Jürgen Klopp'un takımı ayrıca Manchester City'ye ait olan Premier Lig'de üst üste en çok maç kazanma (18) rekorunu egale etmiş, aynı kulübün sahibi olduğu iç sahada en çok maç kazanma rekorunu ise 20 maçtan 22 karşılaşmaya çıkarmıştı. Sezon iptal olursa City bu rekorların tek sahibi olmaya devam edecek.

LEICESTER

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, ekim ayında Southampton'ı 9-0 yenerek Premier Lig tarihinde en farklı galibiyet rekorunu egale etti. Eğer sezon iptal olursa, Mart 1995'te Ipswich Town'ı aynı skorla yenen Manchester United rekorun tek sahibi olmayı sürdürecek.

SERGIO AGUERO

Ocak ayında Manchester City'nin Aston Villa'yı 6-1 yendiği maçta hat-trick yapan Sergio Agüero, 175 golle, Premier Lig'de 'en çok gol atan yabancı' rekorunu Thierry Henry'den devralmıştı. Arjantinli, Alan Shearer'a ait olan Premier Lig'de en çok hat-trick yapma (12) rekorunu da egale etmişti. Bu rekorlar, Agüero'nun 12 golüyle beraber silinecek.

ERLING HAALAND

Erlıng Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta hat-trick yapan 4. futbolcu oldu (İlk üçü Van Basten, Asprilla ve rooney). Bu rekoru kırdığı Salzburg'dan ara transferde Borussia Dortmund'a transfer olan Norveçli oyuncu, takımının PSG'yi 2-1 yendiği maçta da ağları sarsarak, Devler Ligi tarihinde 10 gole ulaşan en hızlı isim olarak tarihe geçti.

GALATASARAY

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray ezeli rakibini Kadıköy'de 20 yıl, 2 ay 1 gün sonra mağlup etmişti. Eğer sezon iptal olursa sarı kırmızılıların bu tarihi galibiyeti de geçersiz olacak ve seri 1 yıl daha uzayacak.

Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Galatasaray'ın Kadıköy zaferi buhar olabilir!
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (6)
500
ADS: Lan herkes virüs uğraşıyor bunlar nelerle uğraşıyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SMMM: YAV HE HE
Cevap Yaz Yayından Kaldır
1299: BIRAKIN FB GS GERGİLİĞİNİ ORTAM YARATMAYIN DERDİMİZ BU DEĞİL
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DELİ KADİR: Millet Can derdinde siz hala GS-FB ile ortam nasıl gerilir derdindesiniz, Ayıp ayıp ayıp
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
BOZKURT: maç geçersiz sayılsa bile tarihi nasıl geçersiz sayacaksınız.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
KARAKURT: FB liyim ama Bozkurt haklı
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Güneş'ten dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya, Güneş'ten dev destek
Tedavi sonrası ilk kez konuşan Albayrak, G.Saray'la yol ayrımında Spor
Tedavi sonrası ilk kez konuşan Albayrak, G.Saray'la yol ayrımında
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım Spor
Bu kez hedefi bulamadı! Güzel golfçüden dikkat çeken paylaşım
İptal ya da tescil yok! UEFA, Süper Lig için kararını bildirdi Spor
İptal ya da tescil yok! UEFA, Süper Lig için kararını bildirdi
Galatasaray yönetiminden tepki çeken personel maaşı kararı! Spor
Galatasaray yönetiminden tepki çeken personel maaşı kararı!
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi Spor
Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Afyon Belediyespor'dan 1 Nisan paylaşımı: Hoş geldin Kevin Durant
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Güzel sporcu işi abarttı! Eşiyle karantinada çıplak antrenman yaptı
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
Sadio Mane'den Diagne'ye: Juventus'a gidersen Ronaldo'yla kavga edersin
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
Kulüplerden büyük fedakarlık! Dev kampanyaya milyonlar bağışladılar
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
Galatasaray, Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladı
Maracana Stadı, koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor
Maracana Stadı, koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi
Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Sıla Ebru Polat Guido Senia Haluk Levent
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Avrupa İtalya Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Eğer FIFA ve UEFA sezonları iptal ederse, G:Saray'ın Kadıköy'deki galibiyeti geçersiz sayılacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 10:17:16. #1.14#
title