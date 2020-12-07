G.Saray'ın golcüsü Diagne'yi, Japon ekibi Vissel Kobe transfer etmek istiyor
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G.Saray'ın golcüsü Diagne'yi, Japon ekibi Vissel Kobe transfer etmek istiyor

07.12.2020 23:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:20

Galatasaray'da son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli forvet Mbaye Diagne'ye Japon takımı Vissel Kobe talip oldu.

Sezon başında takımdan gönderilecekler listesinin başında olan ancak istenen teklifin gelmemesi nedeniyle zorunlu olarak takımda Falcao'nun alternatifi olarak yer alan Mbaye Diagne, Kolombiyalı futbolcunun sakatlanmasının ardından ise bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

Son 3 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Diagne, Çaykur Rizespor maçında yaptığı hat-trick'in ardından bir anda takımda bambaşka bir kimliğe büründü.

PODOLSKI'Yİ DE ALMIŞLARDI

Bu gelişmelerin ardından Japon takımı Vissel Kobe'nin de golcü futbolcuyu listesine aldığı öğrenildi. Daha önce Lukas Podolski'yi transfer eden Japonlar, sarı-kırmızılı takımla bu yüzden iyi ilişkilere sahip.

Mönchengladbach forması giyen Periel Mlapa ile de temasa geçen Vissel Kobe'nin bu isimle anlaşamaması halinde Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

G.Saray'ın golcüsü Diagne'yi, Japon ekibi Vissel Kobe transfer etmek istiyor
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