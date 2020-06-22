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G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı

Süper Lig'e puan kayıplarıyla geri dönüş yapan Galatasaray'ın kalecisi Okan Koçuk'a Gaziantep maçında uygulanan 6 saniye kuralı gündemden düşmezken, Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in de maçta aynı hatayı yaptığı fakat bu pozisyona düdük çalınmadığı ortaya çıktı.

22.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:30

Galatasaray-Gaziantep FK maçında çokça tartışılan kalecinin topu elinde tutma süresi ile ilgili çok ciddi bir ihlal daha yapıldığı ortaya çıktı. Gaziantep kalecisi Günay Güvenç'in maçın 32 ile 33. dakikaları arasında topa tam 17 saniye sahip olduğu ortaya çıktı.

MAÇA DAMGA VURAN KARAR

Galatasaray'ın Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçın son saniyelerinde Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'a uygulanan 6 saniye cezası maça damga vurdu. Maçın hakemi Alper Ulusoy, Galatasaray kalecisi Okan Koçuk'un topu ceza sahasında altı saniyeden fazla tuttuğunu söyleyip endirekt serbest vuruş verirken, Gaziantep ekibi endirekt serbest sonrası kazandığı penaltıyla 1 puanı kurtardı.

Maçın ardından da devam eden tartışmalarda dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre Gaziantep kalecisi Günay Güvenç de dün oynanan maçın 32 ile 33. dakikaları arasında topu tam 17 saniye oyuna sokmadı ancak hakem Alper Ulusoy düdük çalmadı.

31.53'TEN 32.11'E

Yayıncı kuruluşun görüntüleri izlendiğinde Günay, skorbord 31.53'ü gösterirken yatarak topa sahip oluyor. Pozisyonun devamında yayıncı kuruluş Mariano'nun şutunu gösteriyor. Günay Güvenç, degaj yaptıktan sonra yayıncı kuruluş pilot kameraya geçtiğinde ise meşin yuvarlağın havada olduğu ve sürenin 32.11'de olduğu belirtildi.

G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı

FEDERASYONA İLETİLECEK

Galatasaray'ın görüntüleri incelediği ve aynı maç içinde yaşanan aynı pozisyonu hakem Ulusoy'un farklı yorumladığı yönündeki şikayetini TFF'ye ileteceği öğrenildi.

(Fanatik)

G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
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