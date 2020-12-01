G.Saray, Diagne'ye ırkçı söylemlerde bulunan Emre Bol'a dava açıyor

Galatasaray, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne ile ilgili, "Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu" sözleri sonrası A Spor yorumcusu Emre Bol'a dava açacağını duyurdu.

Galatasaray, A Spor yorumcusu Emre Bol'un Senegalli forveti Mbaye Diagne ile ilgili ırkçı söylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır" dedi.

Hukuki süreci başlatacağını duyuran Galatasaray açıklamasında "Emre Bol isimli şahıs, A Spor'da yayınlanan "Sabah Sporu" adlı programda, profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne hakkında asla kabul edilemeyecek, ırkçılık ve hakaret niteliğinde sözler sarf etmiştir. Eleştiri kavramından uzak ve ahlaktan yoksun sözleri nedeniyle bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır. Seviyesiz yorumlarıyla Türk spor basınını kirleten ve bir insanlık suçu olan ırkçı söylemleriyle ülkemizin uluslararası imajına da büyük zarar veren bu şahsa tüm spor camiasının da gerekli tepkiyi vermesini bekliyoruz" ifadelerine ver verdi.