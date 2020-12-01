G.Saray, Diagne'ye ırkçı söylemlerde bulunan Emre Bol'a dava açıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

G.Saray, Diagne'ye ırkçı söylemlerde bulunan Emre Bol'a dava açıyor

01.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:00

Galatasaray, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne ile ilgili, "Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu" sözleri sonrası A Spor yorumcusu Emre Bol'a dava açacağını duyurdu.

Galatasaray, A Spor yorumcusu Emre Bol'un Senegalli forveti Mbaye Diagne ile ilgili ırkçı söylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır" dedi.

Hukuki süreci başlatacağını duyuran Galatasaray açıklamasında "Emre Bol isimli şahıs, A Spor'da yayınlanan "Sabah Sporu" adlı programda, profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne hakkında asla kabul edilemeyecek, ırkçılık ve hakaret niteliğinde sözler sarf etmiştir. Eleştiri kavramından uzak ve ahlaktan yoksun sözleri nedeniyle bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır. Seviyesiz yorumlarıyla Türk spor basınını kirleten ve bir insanlık suçu olan ırkçı söylemleriyle ülkemizin uluslararası imajına da büyük zarar veren bu şahsa tüm spor camiasının da gerekli tepkiyi vermesini bekliyoruz" ifadelerine ver verdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
G.Saray, Diagne'ye ırkçı söylemlerde bulunan Emre Bol'a dava açıyor

İlgili Haberler

Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu
Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu
Haber Yorumları (2)
ARAS: Haklılar bize yakışmayan söylemler izledim şok oldum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CO HART: Bu şahıs hala trt de
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Halife Hafter Meral Akşener Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Mehmet Topal Mbaye Diagne Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: G.Saray, Diagne'ye ırkçı söylemlerde bulunan Emre Bol'a dava açıyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 23:59:51. #1.15#
title