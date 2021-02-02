G.Saray'dan maç sonrası olay İrfan Can göndermesi! Paylaşımdaki detay dikkat çekti

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Fenerbahçe derbisi öncesinde evinde Başakşehir'i 3-0 yenen Galatasaray, maç sonrası karşılaşma ile ilgili paylaşımda gollerin yanına kahve emojisi koyarak sarı lacivertlilerin yeni transferi İrfan Can'la ilgili gönderme yaptı. Fenerbahçe, İrfan Can'ın imza töreninde genç futbolcuya kahve içirmişti.