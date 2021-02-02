G.Saray'dan maç sonrası olay İrfan Can göndermesi! Paylaşımdaki detay dikkat çekti
Fenerbahçe derbisi öncesinde evinde Başakşehir'i 3-0 yenen Galatasaray, maç sonrası karşılaşma ile ilgili paylaşımda gollerin yanına kahve emojisi koyarak sarı lacivertlilerin yeni transferi İrfan Can'la ilgili gönderme yaptı. Fenerbahçe, İrfan Can'ın imza töreninde genç futbolcuya kahve içirmişti.
Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can'la ilgili göndermede bulundu.
Resmi twitter hesabından Başakşehir maçının sonucunu paylaşan sarı kırmızılı kulübün atılan gollerin yanında kahve emojisine yer vermesi dikkat çekti.
İMZA TÖRENİNDE KAHVE İÇİRMİŞLERDİ
Transferin son gününe kadar Galatasaray ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferinde karşı karşıya geldi, milli futbolcu Sarı Lacivertli ekibe transfer oldu. Fenerbahçe de İrfan Can'ın imza töreninde gönderme yapmış, genç futbolcuya kahve içirmişti.