"G.Saray'dan başkasında oynamam" diyen Gomis fikrini değiştirdi: Beşiktaş ve F.Bahçe'yi geri çeviremem

Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılık süreci ve transfer konuları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Daha önce Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamayacağını söyleyen Gomis, "Önceliğim Galatasaray ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'de 'oynayamam' diyemem. Çünkü gerçekten çok kulüpler" diye konuştu.

Al Hilal'in golcüsü Galatasaray'ın eski forveti Bafetimbi Gomis, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda çarpıcı sözler kullandı.

İşte Bafetimbi Gomis'in sözleri;

Galatasaray'ı fazlasıyla özlüyorum. Kulüpten ayrıldığım zaman dediğim gibi, ben artık bir Galatasaray taraftarı oldum.

"TARAFTARLARI ATEŞLİ"

Trabzonspor'un da, Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın da taraftarları ateşli. Galatasaray'ın taraftarı, diğer taraftarlara göre daha iyi diyemem. Böylesine bir futbol ülkesinde oynamaktan ötürü çok mutluyum

"BURADA BİTİRMEYİ HAYAL ETMİŞTİM"

Maaş konusunda çok fazla spekülasyon yapıldı. Fakat gerçek şu ki; Türkiye'ye geldiğimde kendimi çok iyi hissettim ve kariyerimi burada bitirmeyi hayal etmiştim. Ne yazık ki gerçekleşmedi çünkü yöneticiler kontratımı yenilemek istemediler.

"GÜVENİM KALMAMIŞTI"

Kontratımın uzatılmasını hak ettiğime inanıyordum. Ne yazık ki mümkün olmadı ve bu duruma saygı duydum. Galatasaray'da kalmak istememe rağmen yalnız kaldım ve yeni bir meydan okumayı tercih ettim çünkü Galatasaray yöneticilerine güvenim kalmamıştı

"GENEL TABLO ORTADA"

Galatasaray'da yöneticiler belki de çok yaşlı olduğumu düşündüler, belli bir yaşım vardı ama aradan geçen yıl 3 yıl sonrasında genel tablo ortada, Bafe gollerine devam ediyor.

"ÖNCELİĞİM GALATASARAY AMA..."

Asla 'Beşiktaş veya Fenerbahçe'de oynayamam.' diyemem çünkü gerçekten çok büyük kulüpler. Galatasaray her zaman için ilk önceliğim çünkü orada çok güzel bir aşk hikayesi yaşadım

"GALATASARAY'IN TERİM'E İHTİYACI VAR"

Fatih Terim'le çok güçlü bir ilişkimiz var. Sezon boyunca birçok kez konuşuyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Zaman zaman koyu sohbetler yapıyoruz. Umarım Galatasaray'ın başında kalır çünkü Galatasaray'ın ona çok ihtiyacı var

"AYRILIRKEN SEVGİYİ HİSSEDEMEDİM"

Türk kulüplerinin ilgisi olduğu doğru ama şu an için Al-Hilal'de mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum ancak bu ilgiyi ve sevgiyi ayrılırken Galatasaraylı yöneticiler tarafından hissedemedim.