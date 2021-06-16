G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı
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G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut yönetim iki hamle daha yaptı. Fernando Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir ile Ömer Bayram'ın da sözleşmesi uzatıldı. Ömer Bayram'la 3, Emre Taşdemir'le de 2 yıllık yeni mukavele imzalandı. Geçtiğimiz günlerde bedelsiz olarak Aytaç ve Alpaslan Öztürk de Sarı-Kırmızılı takıma katıldı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrodan Muslera ve Marcao ile nikah tazeleyen Aslan, bonservisi olmayan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e de imza attırmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer harekatı yine kadrodan devam etti. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le yeni sözleşme imzalandı.

G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı

İşte G.Saray'dan sözleşmeler hakkında yapılan bilgilendirme:

ÖMER BAYRAM 7 MİLYON TL ALACAK

"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

EMRE TAŞDEMİR'İN KAZANCI 5 MİLYON TL

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı
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G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı - Haberler Spor
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