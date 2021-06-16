G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut yönetim iki hamle daha yaptı. Fernando Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir ile Ömer Bayram'ın da sözleşmesi uzatıldı. Ömer Bayram'la 3, Emre Taşdemir'le de 2 yıllık yeni mukavele imzalandı. Geçtiğimiz günlerde bedelsiz olarak Aytaç ve Alpaslan Öztürk de Sarı-Kırmızılı takıma katıldı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrodan Muslera ve Marcao ile nikah tazeleyen Aslan, bonservisi olmayan Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'e de imza attırmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın transfer harekatı yine kadrodan devam etti. Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le yeni sözleşme imzalandı.
İşte G.Saray'dan sözleşmeler hakkında yapılan bilgilendirme:
ÖMER BAYRAM 7 MİLYON TL ALACAK
"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti
EMRE TAŞDEMİR'İN KAZANCI 5 MİLYON TL
"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.
2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."