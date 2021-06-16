G.Saray'da transfer bitmiyor! Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut yönetim iki hamle daha yaptı. Fernando Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir ile Ömer Bayram'ın da sözleşmesi uzatıldı. Ömer Bayram'la 3, Emre Taşdemir'le de 2 yıllık yeni mukavele imzalandı. Geçtiğimiz günlerde bedelsiz olarak Aytaç ve Alpaslan Öztürk de Sarı-Kırmızılı takıma katıldı.