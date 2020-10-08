G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas
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G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas

08.10.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:25

Son olarak transfer döneminde kadroya istenen takviyelerin yapılamaması Galatasaray'da muhalifleri harekete geçirdi. Erken seçim için çalışmalara başlayan muhalefet, Burak Elmas'ı başkanlık için hazırlıyor.

Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.

MUHALİFLER DÜĞMEYE BASTI

Alınan bilgilere göre mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübü seçime götürmek için düğmeye basıldı. Bazı üyelerin Burak Elmas'ı adaylığa hazırladığı öğrenildi.

G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas

KULİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Elmas'ın bu kez adaylık teklifini kabul ettiği, gizli bir şekilde kulis çalışmalarına başladığı iddia edildi. Farklı bir grubun ise kulübün ağır toplarından birisi ile görüştüğü öne sürülüyor.

MAYISTA ADAY DEĞİL AMA ERKEN SEÇİM DE İSTEMİYOR

Bu ismin de adaylık konusunda büyük oranda ikna edildiği belirtiliyor. Başkan Mustafa Cengiz'in ise mayısta aday olmayı düşünmediği ancak erken seçim de istemediği öğrenildi.

(Takvim)

G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas
Haber Yorumları (4)
DETAYCI: İşte böyle Mustafa başkanı gs li olarak çok seviyorum ama hem onun hem de gs için ayrılma vakti geldi doğru olanı bu mustafa başkan inşallah sağlığına kavuşur ve desteğini bize hep verir. Geçen sezon ve bu transfer sezonu hariç yönetimsel açıdan iyi işler çıkardı. Ama mali konularda 1, 5 yıldır yaptıklarıyla gs nin ekonomisini rahatlattı belki transfer gelmedi ama olsun saygılar başkana.
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UA: Abdulkerim niye yıllardır aday olmuyor da hep şaklabanlık yapıyor
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1907: Ne seçimi bırakın koltuğunda huzur içinde Ruhunu teslim etsin.
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