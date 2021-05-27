G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı
A Milli Takım deneyimini ilk kez Azerbaycan karşısında yaşayan Halil Dervişoğlu, ilk maçında ilk golünü kaydetti. 28'de Mahmudov'un golüyle 1-0 geriye düşen Milli Takım, 34'te duran top kazandı. Orkun Kökçü'nün ortasını Halil Dervişoğlu tamamladı. Halil, U21 Milli Takımı'yla 11 maçta 8 gol kaydetmişti.
Galatasaray'da ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekip, Milli Takım'a davet edilen Halil, ilk maçında geçer not aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakip savunmayı bunaltıcı presler yapan genç forvet, bunu golle süslemeyi başardı.
ORKUN'DAN ZARİF ORTA
Halil'in attığı gol, 34'üncü dakikada duran toptan geldi. Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün zarif şekilde kullandığı serbest vuruşta markajdan kurtulan Halil, darbeli kafa vuruşuyla Milli Takım'ın beraberlik sayısını getirdi. Halil'in ilk maçındaki iştahı takdirle karşılandı.