G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a zehir zemberek sözler: Haddini bileceksin

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili sözleri sonrası, "Ali Koç, haddini bileceksin! Sen yargıyı, tahkimi ve mahkemeleri baskı altına alamazsın. Bunu yapmaya ne haddin ne de yetkin var! Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremez, baskı altına alamazsın!" dedi.

Ali Koç'un Oğulcan Çağlayan transferiyle ilgili Galatasaray'a yönelik "Bu kulüp bunu sürekli yapıyor, gözüm üzerinde Tahkim Kurulu" sözleri üzerine sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, sert açıklamalarda bulundu.

Cengiz, Ali Koç ile ilgili "Ali Koç, haddini bileceksin! Sen yargıyı, tahkimi ve mahkemeleri baskı altına alamazsın. Bunu yapmaya ne haddin ne de yetkin var! Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremez, baskı altına alamazsın" dedi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Yerli ya da yabancı tüm futbolcular önce Galatasaray'a gelmek ister. Bu bir realite, bu bir gerçek. Galatasaray'ın bulunduğu bu taçlanmış durumdan rahatsız olmayın, kabul edin."

'Bu kulüp bunu sürekli yapıyor, gözüm üzerinde Tahkim Kurulu' diyor. Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 yazıda 'Galatasaray ayartan kulüp değil' diyor. Benim söylemlerim Ali Koç'adır. Ali Koç, haddini bileceksin! Sen yargıyı, tahkimi ve mahkemeleri baskı altına alamazsın. Bunu yapmaya ne haddin ne de yetkin var! Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremez, baskı altına alamazsın!"

"YARGIYI BASKI ALTINA ALAMAZSIN"

"Fenerbahçe'ye her zaman saygı duyarım ama söylemlerim tamamıyla Ali Koç'a yöneliktir. Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Bu konuda ne haddin ne de yetkin var!"

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuyla ilgili, "Transfer yaparken belli kurallar vardır. Bunlara uyulması gerekir, bunlara uyulmazsa da ceza görülmesi gerekir. Yıllarca belirli takımların hatta bir takımın bu kurallara önem vermeden transferi olmuş. Kısaca transfer yaparken futbolcu ayartmanın bir bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum Fenerbahçe olarak gözümüz üzerinizde. Bunu hafifletecek bir karar mı vereceksiniz, bu hafta bunu ele mi alacaksınız? Oyuncu oynasın sonra bakarız mı olacak bilmiyorum. Son dönemde aldığını kararlar olumsuz anlamda herkesin ilgisini çekmektedir. Futbolda bu bir suçtur ve üzerine gitmesi gerekmektedir" ifacelerini kullanmıştı.

G.SARAY, TRANSFER NEDENİYLE CEZA ALMIŞTI

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan'a ve sarı kırmızılı kulübü haksız bulmuştu. Çaykur Rizespor'un açtığı dava sonrası Galatasaray, Rize ekibine 1 milyon 200 bin euro tazminat ödemesi gündemde. Genç oyuncu ise 6 maç men cezası almıştı.