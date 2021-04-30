G.Saray başkan adayı Burak Elmas: Doğru ortam ve yönetimle Fatih Terim fark yaratır, tarlada resim çektirmeyle de bu işler olmuyor
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G.Saray başkan adayı Burak Elmas: Doğru ortam ve yönetimle Fatih Terim fark yaratır, tarlada resim çektirmeyle de bu işler olmuyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Seçime hazırlanan Galatasaray'da başkan adaylarından Burak Elmas, Fatih Terim'in takımda kalması gerektiğini ve ona doğru ortamın sağlanması halinde fark yaratacağını belirtti, Mustafa Cengiz'in de yönetim şeklini eleştirdi. Elmas, "Doğru bir yönetimle güzel bir şekilde gerekli ortam sağlanırsa, Fatih hoca çok büyük bir fark yaratır. Ona gerekli ortamı sağlamak ve yapması gerekenleri yapmasının sağlanması gerekir. Tarlada resim çektirdi diye proje başladı anlamı taşımaz " dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray tarihinin en kritik başkanlık seçimlerinden biri olacağına dikkat çeken Elmas, ekibiyle birlikte uzun süredir çalıştıklarını, amaçlarının iktidar mücadelesi değil Galatasaray'a çözüm üretmek olduğuna dikkat çekti.

Elmas'ın açıklamalarından satır başları:

"HER GÜNÜMÜZ SEÇİMMİŞ GİBİ"

"Çözümü birlikte üretmek adına tüm Galatasaray paydaşlarıyla görüşmeler yaptık ve bu önemli yola çıktık. Bu yola çıkarken sorunları tek tek tespit edip, bu sorunlara çözüm getirebilecek liyakat sahibi, kendi hayatlarında bu tür olayları başarmış Galatasaraylıları bir araya getirdik. Eylül 2020'den beri de hızlı bir şekilde Galatasaray sorunlarını tespit edip, bu sorunlara çözüm üretiyoruz. Her günümüzü seçim olmuş ve işin başına geçmiş gibi yürütüyoruz

"KAYNAKLARI ÜRETECEK ÇALIŞMALARI BİTİRDİK"

Bu tür büyük sorunları ancak uzun zaman hazırlanarak çözebilirsiniz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve çözüm üretmeyi planlıyoruz. Galatasaray, özellikle genel kurul iradesi dışında imzalanmış olan Bankalar Birliği sözleşmesiyle zor şartlara mecbur bırakılmıştır. Biz bunları da biliyoruz. Tabii ki kolay bir dönem olmayacak ama biz bunları çözecek ve ilave kaynakları üretecek çalışmalarımızı bitirdik.

"KOLTUKLAR PARAYLA SATILAMAZ"

Fakat bunları koltuk vadiyle değil, Galatasaray markasını doğru yönetecek, bugüne kadar ulaşamadığı çözüm ve sorunlara ulaşarak yapacağız. Galatasaray'ın koltukları satılık değildir. Galatasaray iyi yönetilmelidir. Galatasaray koltukları kişilerin cebinden verdiği parayla satılamaz.

"FATİH TERİM YALNIZ BIRAKILAMAZ"

Etik gereği hoca ile görüşmemiz mümkün değil. Doğru bir yönetimle gerekli ortam sağlanırsa Fatih Terim büyük fark yaratır. Ona gerekli ortamı sağlamalısınız. Fatih Terim ile devam etmek istiyoruz. Hocanın mutsuz olduğu aşikar. Herkes bunu görüyor.

"TARLADA RESİM ÇEKTİRMEKLE OLMUYOR"

Ne Kemerburgaz'da ne de Ada'da başlamış proje yok. Bir tarlada esim çektirmek, sonuçlanmış bir davanın bir ayağının sonucu paylaşmak, projenin başladığı anlamı taşımaz. Bu projelere çok ciddi çalıştık."

G.Saray başkan adayı Burak Elmas: Doğru ortam ve yönetimle Fatih Terim fark yaratır, tarlada resim çektirmeyle de bu işler olmuyor
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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