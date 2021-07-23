G.Saray maçında yıldızlaşan Eran Zahavi'nin menajeri F.Bahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı
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G.Saray maçında yıldızlaşan Eran Zahavi'nin menajeri F.Bahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turu maçında PSV formasıyla Galatasaray'a 3 gol atan Eran Zahavi'nin Türkiye haklarını elinde bulunduran Hasan Çolakoğlu; tecrübeli forvetin geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer sürecine ilişkin, "Geçen sezon Fenerbahçe adına Selahattin Baki ile görüştük. Bonservisi yoktu, 2 milyon Euro maaş talebimiz oldu. 1 ay boyunca konuştuk ama ses çıkmadı. Oyuncu PSV'ye gitti. Şimdi herkes nasıl bir golcü olduğunu gördü" diye konuştu.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon forvet arayışındayken Eran Zahavi ismi uzun süre gündemi meşgul etmişti. Çin ekibi Guangzhou City'den ayrılan ve boşa çıkan yıldız futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Hasan Çolakoğlu, o dönem yaşananları ve Zahavi'nin nasıl elden kaçtığını anlattı.

"İMZA PARASI BİLE YOKTU"

Çolakoğlu, "Eran Zahavi, Çin'den ayrılmaya karar verince, Türkiye'den takımlarla irtibata geçtim. Fenerbahçe'den yönetici Selahattin Baki ile görüştük. 1 ay boyunca sürekli iletişim halindeydik. Oyuncunun bonservisi yoktu. İmza parası, bonus parası filan da istemeden yıllık 2 milyon Euro maaş talebimiz oldu" ifadelerini kullandı.

G.Saray'a maçında yıldızlaşan Eran Zahavi'nin menajeri F.Bahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı

"ARTIK ALAMAZLAR"

Hasan Çolakoğlu, "Görüşmelerimiz devam etti. Sonra ne oldu bilmiyorum ama transfer gerçekleşmedi. O dönem Başakşehir'in hocası olan Okan Buruk da Zahavi'yi çok istemişti ancak orayla da bir gelişme yaşanmadı. Oyuncu bana, 'Yurt dışından da teklifler var, Türkiye olmayacaksa onlarla görüşeyim' dedi.

Ben onu biraz daha beklettim. Ama ses çıkmayınca PSV ile anlaştı. Zahavi geçen sezon 33 maçta 17 gol, 4 asistle oynadı. Galatasaray karşısında da hat-trick yapıp, 1 golün hazırlayıcısı oldu.

Herkes Zahavi'nin nasıl bir forvet olduğunu gördü. Geçen sezon bonservisi yoktu, şimdi Türkiye'den bir takım istese de onu alamaz" diye konuştu.

(Fanatik)

G.Saray maçında yıldızlaşan Eran Zahavi'nin menajeri F.Bahçe'yi neden reddettiklerini açıkladı
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Ömer Özarslan
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