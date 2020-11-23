G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı

Galatasaray-Kayserispor maçının ilk yarısına yaptığı kurtarışlarla damga vuran Kayserispor kalecisi Silviu Lung, bir pozisyonda topu uzaklaştırayım derken sakatlandı. Son dakikaları sakat sakt oynayan Rumen file bekçisi ağlayarak sahayı terk etti.