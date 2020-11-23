G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı

23.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:55

Galatasaray-Kayserispor maçının ilk yarısına yaptığı kurtarışlarla damga vuran Kayserispor kalecisi Silviu Lung, bir pozisyonda topu uzaklaştırayım derken sakatlandı. Son dakikaları sakat sakt oynayan Rumen file bekçisi ağlayarak sahayı terk etti.

Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Galatasaray maçında ilk yarıya damga vurdu.

Birçok pozisyonda Galatasaraylı futbolculara geçit vermeyen Rumen file bekçisi, adeta kalesinde devleşti. Kalesine 7 şutu da kurtaran Lung, bir pozisyonda topu uzaklaştırayım derken sakatlandı.

G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı
(Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

AĞLAYARAK SAHAYI TERKETTİ

Silviu Lung, ilk yarının son dakikalarını sakat sakat oynadığı maçtan çıkmak zorunda kaldı. Rumen kaleci sahadan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Mücadelenin ikinci yarısında Kayserispor'un kalesini yedek kaleci İsmail Çipe korudu.

G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Mert Fırat Şafak Sezer
Spor Falcao Cenk Tosun Sergen Yalçın Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 20:55:16. #1.15#
title