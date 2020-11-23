G.Saray'a geçit vermeyen Lung, sakatlandı! Hüngür hüngür ağlayarak sahadan çıktı
23.11.2020 20:31 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:55
Galatasaray-Kayserispor maçının ilk yarısına yaptığı kurtarışlarla damga vuran Kayserispor kalecisi Silviu Lung, bir pozisyonda topu uzaklaştırayım derken sakatlandı. Son dakikaları sakat sakt oynayan Rumen file bekçisi ağlayarak sahayı terk etti.
Kayserispor kalecisi Silviu Lung, Galatasaray maçında ilk yarıya damga vurdu.
Birçok pozisyonda Galatasaraylı futbolculara geçit vermeyen Rumen file bekçisi, adeta kalesinde devleşti. Kalesine 7 şutu da kurtaran Lung, bir pozisyonda topu uzaklaştırayım derken sakatlandı.
AĞLAYARAK SAHAYI TERKETTİ
Silviu Lung, ilk yarının son dakikalarını sakat sakat oynadığı maçtan çıkmak zorunda kaldı. Rumen kaleci sahadan çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Mücadelenin ikinci yarısında Kayserispor'un kalesini yedek kaleci İsmail Çipe korudu.