G grubu puan durumu! 7 Eylül Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta kaçıncı sırada, kaç puanda? Diğer takımlar kaç puanda?

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Maç 6-1 mağlubiyet ile sonuçlandı. Bunun ardından Milli takımımız puanı 11'de kaldı, Hollanda puanını 13'e yükseltti. Peki, Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta kaçıncı sırada? Türkiye'nin grupta kaç puanı var? İşte bilgiler...

G grubundaki 6. maçlar sona erdi. Altıncı maçların ardından Türkiye 3. sıradaki yer aldı. Peki, G grubu puan durumu nasıl? Hollanda kaç puanda ve kaçıncı sırada? Diğer takımların sırası kaçtır? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FORMAT

Elemeler formatı UEFA tarafından 4 Aralık 2019 tarihinde onaylanmıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Grup aşaması: 55 takım beşerli veya altışarlı (2021 UEFA Uluslar Ligi Finallerine katılan 4 takım beşerli gruplarda olmak üzere) 10 gruba ayrılır. Grup birincileri 2022 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanır.

Play-off aşaması: Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile 2020-21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 2 takım olmak üzere toplam 12 takım dörderli 3 yola ayrılır ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 3 takım daha 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanır.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

Hollanda : 13 puan Norveç : 13 puan Türkiye : 11 puan Karadağ : 8 puan Letonya : 5 puan Cebelitarık : 0 puan

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Hollanda'ya 6-1 yenildi. Bunun ardından Türkiye'nin puanı 11'de kaldı ve grupta 3. sıraya geriledi. Hollanda 13 puanla grupta lider.

Buna göre G grubunda Milli Takımımız 11 puanla 3. sırada yer alıyor.