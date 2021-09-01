G grubu puan durumu! Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta kaçıncı sırada? Türkiye'nin grupta kaç puanı var?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

G grubu puan durumu! Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta kaçıncı sırada? Türkiye'nin grupta kaç puanı var?

G grubu puan durumu! Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta kaçıncı sırada? Türkiye'nin grupta kaç puanı var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bunun ardından Milli takımımız puanını 8'e yükseltti. Peki, Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta kaçıncı sırada? Türkiye'nin grupta kaç puanı var? İşte bilgiler...

G grubundaki 4. maçlar sona erdi. Dördüncü maçların ardından Türkiye 1. sıradaki yerini korudu. Peki, G grubu puan durumu nasıl? Hollanda kaç puanda ve kaçıncı sırada? Diğer takımların sırası kaçtır? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ FORMAT

Elemeler formatı UEFA tarafından 4 Aralık 2019 tarihinde onaylanmıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Grup aşaması: 55 takım beşerli veya altışarlı (2021 UEFA Uluslar Ligi Finallerine katılan 4 takım beşerli gruplarda olmak üzere) 10 gruba ayrılır. Grup birincileri 2022 FIFA Dünya Kupasına katılmaya hak kazanır.

Play-off aşaması: Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile 2020-21 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre grup birincilerinden doğrudan finallere katılamayan veya play-off aşamasına katılmayan en iyi 2 takım olmak üzere toplam 12 takım dörderli 3 yola ayrılır ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonucunda her yoldan birer olmak üzere 3 takım daha 2022 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanır.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU

  1. Türkiye : 8 puan
  2. Hollanda : 7 puan
  3. Karadağ : 7 puan
  4. Norveç : 7 puan
  5. Letonya : 4 puan
  6. Cebelitarık : 0 puan

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 2 farklı öne geçtiği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı. Ay-Yıldızlılar bu sonucun ardından grubunda puanını 8'e yükseltti ve liderliği korudu.

Buna göre G grubunda Milli Takımımız 8 puanla 1. sırada yer alıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Münir Özkul Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Marcao Muslera Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
G grubu puan durumu! Türkiye 2022 Dünya Kupası elemelerinde grupta kaçıncı sırada? Türkiye'nin grupta kaç puanı var? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 00:04:45. #1.15#

title