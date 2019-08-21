Futbolun taban birlikleri tesisleri inceledi

21.08.2019 13:40

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün Kilimli İlçesinde ki futbol sahalarında incelemeler yaptı.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin ve Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün dün Kilimli, Karadon ve Gelik sahasında incelemelerde bulundu. Yüksel, tesislerde ki eksikleri tespit ederek, eksiklerin giderilmesi için talimat verdi.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Belediye Başkanlarımız ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımızla beraber Kilimli İlçesinde ki futbol sahalarında incelemeler yaptık. Eksikleri yerinde tespit ettik. Eksiklerin giderilmesi ve yeni sezona yetişmesi için talimat verildi. Sağolsun Belediye Başkanlarımız ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanımızda bize elinden gelen desteği veriyor. İnşallah yeni sezona kadar tesislerimizde eksikler tamamen giderilmiş olacak"dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA