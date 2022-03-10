Futbolseverlere büyük sürpriz! Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak - Haberler

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Futbolseverlere büyük sürpriz! Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Real-Madrid PSG maçında uzun yıllar sonra mikrofunun başına geçen Ertem Şener, bir büyük görev daha aldı. Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.

Uefa Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. Camp Nou Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Maçın yayıncısı ise Exxen.

Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak

ŞENER SÜRPRİZİ

Real Madrid-PSG maçıyla uzun yıllar sonra mikrofonun başına geçen Ertem Şener, futbolseverlere bir sürpriz daha yapacak.

OLUMLU KARŞILANDI

Dün akşamki Real Madrid-PSG maçının ardından Barcelona-Galatasaray karşılaşması da Ertem Şener'e teslim edildi. Futbolseverlerin büyük bölümü bu gelişmeyi olumlu karşıladı.

Sosyal medyadan bazı tepkiler:

Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak

Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak

Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak

Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak

Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak

Futbolseverlere büyük sürpriz! Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı maçı bakın kim anlatacak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, Galatasaray, Ertem Şener, Barcelona, UEFA, Spor, Haberler

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