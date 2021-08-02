Futbolda kadın milli takımlarının kaleci kampı kadrosu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbolda kadın milli takımlarının kaleci kampı kadrosu açıklandı

Futbolda kadın milli takımlarının kaleci kampı kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

İstanbul'da 5-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek futbol kadın milli takımları kaleci kampının kadrosu belirlendi.

İstanbul'da 5-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek futbol kadın milli takımları kaleci kampının kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kampa davet edilen oyuncular 5 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te Park Inn by Radisson İstanbul Asia Kavacık Hotel'de toplanacak.

Kampa davet edilen kaleciler şöyle:

Senem Servet İnci (Kayseri Gençler Birliği), Şeyma Özdemir, Elanur Safıgül Taşan (Konak Belediyepor), Kübra Cemre Ustaoğlu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Yağmur Değirmenci (Karabük Gençlikspor), Melisa Oral (Dudullu), Arzuhan Ertürk, Fatmanur Özdemir, Şerife Naz Yenice (Horozkentspor).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Türk sporunun önemli isimleri, ülkemizdeki yangınlar için dünyaya seslendi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de olimpiyat madalyasını garantiledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Demet Akalın Kerem Kamışlı
Spor Can Bartu Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbolda kadın milli takımlarının kaleci kampı kadrosu açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 16:40:13. #1.14#

title