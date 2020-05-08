Futbolda kaç oyuncu değişikli hakkı var? 3 Oyuncu değiştirme hakkı kaç oldu? 5 oyuncu değiştirme hakkı şartları neler?

Dünya futbolunda kuralları belirleyen kurul olarak bilinen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB, VAR ve oyuncu değişikliğiyle ilgili kararlarını açıkladı. Peki, 3 Oyuncu değiştirme hakkı kaç oldu? 5 oyuncu değiştirme hakkı şartları neler? Futbolda kaç oyuncu değişikli hakkı var?

FIFA'nın oyuncuların sağlığını korumak için talep ettiği bir maçta 5 oyuncu değişikliği yapma isteği konusunda alınan kararı açıkladı. Futbolda kaç oyuncu değişikli hakkı var? 3 Oyuncu değiştirme hakkı kaç oldu? 5 oyuncu değiştirme hakkı şartları neler? İşte detaylar…

OYUNCU DEĞİŞTİRME SAYISI KAÇ OLDU?

Futbolun global kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR ve oyuncu değişikliğiyle ilgili kararlarını açıkladı.

FIFA'nın oyuncuların sağlığını korumak için talep ettiği bir maçta 5 oyuncu değişikliği yapma isteğinin onaylandığı duyuruldu. Bundan böyle her takım 90 dakika içerisinde 5 oyuncu değişikliği birden yapabilecek. Bu değişiklik 2019/20 sezonu sonuna dek devam edecek.

5 OYUNCU DEĞİŞTİRME HAKKI ŞARTLARI NELER?

Her takımın en fazla 5 oyuncu değiştirmesine izin verilecek.

Maçta oyunun çok fazla durmasını engellemek adına maç içinde 3 değişiklik hakkı bulunurken diğer haklar devre arasında kullanılabilecek.

Kullanılmayan oyuncu değişikliği hakları uzatmalara taşınacak.

Müsabaka şartları uzatmalarda ilave oyuncu değişiklik hakkı sağlıyorsa takımların her birinin bir oyuncu değişiklik hakkı daha olacak.