Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek
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Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin kararlar duyuruldu.

3 TAKIM DAHA KATILACAK

Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi. Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi "Dört gözle" beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, koronavirüs salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi. Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar euro ödeneceği ifade edildi.

20 KULÜP MÜCADELE EDECEK

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi.

LİGİN FORMATI

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi.

"FUTBOLA HER SEVİYEDE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir." ifadelerini kullandı.

MÜNİH, DORTMUND VE PSG KATILMADI

Ligin Ağustos 2021'de başlaması planlanırken Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain, lige katılmayı reddetti.

FIFA'DAN İLK AÇIKLAMA: ONAYLAMIYORUZ

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayınlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı. Konuya ilişkin FİFA'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Futbolun yönetici organlarının bu yapının eşitlikçi kalmasını kontrol etmesi gerekmektedir. Bu şartlar gereğince, FIFA olarak bu 'kapalı Avrupa kaçış liginin', uluslararası futbol iskeletinde yer almasını onaylamadığımızı bildirmek istiyoruz." denildi.

Avrupa Süper Ligi resmen kurdu! 12 dev kulüp dünya futboluna yön verecek
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Averaj takımı lazım yanlarına Galatasaray ve Fenerbahçe’yi de alın
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500
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