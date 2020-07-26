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Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı

Fenerbahçe'nin 40 yaşındaki deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından 24 yıllık futbol kariyerini noktaladı. Maç sonrası duygusal anlar yaşayan Belözoğlu, göz yaşlarına hakim olamadı.

26.07.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:11

Türk futbolunda bir devir sona erdi. Türk futboluna 24 yıldır futbolcu olarak hizmet veren Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçıyla kariyerini sonlandırdı.

Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan 40 yaşındaki futbolcu, herkes gittikten sonra sahaya döndü ve dizlerinin üzerine çöküp çimlere dokunarak ağladı.

Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı

GOLLE VEDA ETTİ

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Emre Belözoğlu, penaltıdan takımının ilk golünü ve futbola golle veda etti. Belözoğlu, 1996-97 sezonunda Galatasaray ile profesyonel futbol kariyerine başlamıştı.

Futbola veda eden Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı
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