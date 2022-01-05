Futbola sevgisi azalan Hollandalı Pröpper 30 yaşında emekli oldu

Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından PSV Eindhoven'da forma giyen Davy Pröpper, futbola sevgisi azaldığı gerekçesiyle 30 yaşında kariyerini noktaladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yaz transfer döneminde yeniden PSV'ye transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kalmasına rağmen emekli olduğu kaydedildi.

Hollanda Milli Takımı'nın da 19 kez formasını giyen deneyimli orta saha oyuncusu, "Yurt dışındayken futbola olan sevgimi yavaş yavaş kaybettim. Yoğun bir futbol programını sürdürmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak için gerekli disiplini sağlamak zordu. Koronavirüs salgını sırasında arkadaşlarımla ve yakınlarımla görüşememek de bana iyi gelmedi." ifadelerini kullandı.

Pröpper, kariyeri boyunca Vitesse, PSV ve Brighton & Hove Albion??????? takımlarında oynadı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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