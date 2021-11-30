Afjet Afyonspor: 2 - 3

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - STAT: Necmi Kadıoğlu

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?