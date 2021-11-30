Afjet Afyonspor: 2 - 3
Demirören Haber Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
STAT: Necmi KadıoğluHAKEMLER: Adem Cinek, Kadir Beyaz, Kadir AkıllıİSTANBULSPOR: Marin Ljubic, Berkay Görmez, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Yusuf Ali Özer, Ferhat Yazgan, Aldin Cajic, Erdem Seçgin (Dk.39 Muammer Sarıkaya), Kağan Miray Bağış (Dk.56 Valon Ethemi), Mertan Caner Öztürk (Dk.
ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - STAT: Necmi KadıoğluHAKEMLER: Adem Cinek, Kadir Beyaz, Kadir AkıllıİSTANBULSPOR: Marin Ljubic, Berkay Görmez, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Yusuf Ali Özer, Ferhat Yazgan, Aldin Cajic, Erdem Seçgin (Dk.39 Muammer Sarıkaya), Kağan Miray Bağış (Dk.56 Valon Ethemi), Mertan Caner Öztürk (Dk.46 Jetmir Topalli), Emir Kaan Gültekin AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ, Emre Dayan (Dk.72 Mehmet Can Kocabaş), Yakup Yiğit, Erdinç Pekgöz, Feyyaz Belen (Dk46 Erhan Şentürk), Celal Hanalp, Nazmi Candoğan, Mithat Pala, İlke Tankul (Dk.72 Fatih Aktay), Doğukan Emeksiz (Dk.90+4 Mustafa Erkasap), Cihan Özkara (Dk.65 Melik Derin)GOLLER: Dk.64 Mehmet Yeşil, Dk.90 Muammer Sarıkaya (İstanbulspor) - Dk.26 Doğukan Emeksiz, Dk.30 Nazmi Candoğan, Dk.77 Erhan Şentürk (Afjet Afyonspor)SARI KARTLAR: Mehmet Yeşil (İstanbulspor) - Emre Dayan, Fatih Aktay, Doğukan Emeksiz (Afjet Afyonspor)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında Afjet Afyonspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi. 26'ncı dakikada kaleci Marin Ljubic'ten seken topla buluşan Doğukan Emeksiz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.30'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Nazmi Candoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.64'üncü dakikada Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında arka direkte topla buluşan Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filerle buluştu: 1-2.77'nci dakikada Erhan Şentürk, ceza yayının sol tarafından içeriye girer girmez yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-3.90'ıncı dakikada sol taraftan yapılan ortada penaltı noktasında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.Mücadele Afjet Afyonspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.- İstanbul
Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi?
Demirören Haber Ajansı / Ercan Çakar - Spor Haberleri
Haberi Kaydet