Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

12.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:20

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes (Dk. 46 Onyekuru), Seri (Dk. 82 Sekidika), Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 82 Belhanda), Ömer Bayram, Adem Büyük

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Dk. 63 Onur Bulut), Caulker, Tzavellas, Nsakala, Siopis (Dk. 66 Salih Uçan), Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Fernandes (Dk. 60 Efecan Karaca), Bammou

Goller: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 55 (Penaltıdan) ve 85 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 31 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Adem Büyük, Dk. 86 Donk, Dk. 90+8 Feghouli (Galatasaray), Dk. 53 Bakasetas, Dk. 79 Salih Uçan, Dk. 85 Tzavellas, Dk. 90+7 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Mariano (Galatasaray)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor'u rövanşta 3-1 yenmesine rağmen organizasyona veda etti.

Aytemiz Alanyaspor ise adını yarı finale yazdırdı.

49. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında Onyekuru'nun ceza yayı içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba'nın altıpasın önünden kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. 54. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı korner atışında hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Bammou'nun ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

78. dakikada Seri'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü. Pozisyonu tamamlamak isteyen Feghouli'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

81. dakikada Onyekuru'nun soldan ortasında ceza sahasında önce Feghouli sonra da Adem Büyük'ün vuruşları savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Emre Akbaba'nın altıpastaki vuruşunda meşin yuvarlağı Marafona çıkarttı. Dönen topa Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Belhanda'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Adem Büyük'ün arka direkte uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA