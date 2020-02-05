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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kırklareli AtatürkHakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Mustafa SavranlarGMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu, Hacı Ömer DoğruFenerbahçe: Harun...

05.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:36
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Atilla , Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

GMG Kırklarelispor: , Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Mert Sinan Pekesen, Serkan Sözmen, Yüksel Şişman, Enis Çeliksu, Hacı Ömer Doğru

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Jailson, Rami, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Tolgay Arslan, Zajc, Mehmet Ekici, Rodrigues, Mevlüt Erdinç

Gol: Dk. 43 Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 12 Hacı Ömer Doğru (GMG Kırklarelispor)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

20. dakikada Mevlüt'ün pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunta, top kaleci İbrahim Demir'den döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Ekici'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda, top ceza sahası içindeki rakip oyuncu Enis Çeliksu'nun eline çarpınca, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza alanı dışında Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim Demir'den döndü. Dönen topu Rodrigues, müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Mevlüt, topu boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA
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