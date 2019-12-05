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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kırklareli AtatürkHakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Selahattin AltayGMG Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 76 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk.

05.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:24
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Selahattin Altay

GMG Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm , , , Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 76 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk. 61 Malik Karaahmet), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Burak Sürmeli (Dk. 67 Yüksel Şişman)

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Kenan Özer, Pawlowski (Dk. 59 Güray Vural), Chibsah (Dk. 46 Kayode), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 19 Jefferson), Furkan Soyalp

Goller: Dk. 45+3 Burak Sürmeli, Dk. 80 Caner Koca (GMG Kırklarelispor), Dk. 86 Kenan Özer (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Diarra, Dk. 61 Kenan Özer, Dk. 90+2 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 13 Emre Balkı, Dk. 50 Burak Sürmeli, Dk. 62 Müslüm Aydoğan, Dk. 90+1 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, sahasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

45+3. dakikada GMG Kırklarelispor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışında çapraz pozisyondan kazandığı serbest atışı Burak Sürmeli kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

80. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Emre Keleşoğlu'nun ceza sahasına ortasında Caner Koca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

85. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kayode ceza sahasında İbrahim Sürgülü ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı kararı verdi. 86'ncı dakikada Kenan Özer'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmayı GMG Kırklarelispor 2-1 kazandı.

Kaynak: AA
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