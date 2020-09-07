Futbol: UEFA Uluslar Ligi
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.

Futbol: UEFA Uluslar Ligi
07.09.2020 23:51 | Son Güncelleme: 07.09.2020 23:54

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Kasımpaşa forması giyen Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takımının Polonya'ya evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol attı.

Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise ülkesi Norveç'in, Kuzey İrlanda deplasmanında 5-1 galip geldiği karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.

Gaziantep FK forması giyen Rumen oyuncu Alexandru Maxim de takımının Avusturya'yı 3-2 yendiği maçta Süper Lig'de forma giyip Uluslar Ligi'nde ağları sarsan bir diğer isim oldu.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Hollanda-İtalya: 0-1

Bosna Hersek-Polonya: 1-2

B Ligi

1. Grup: Avusturya-Romanya: 2-3

Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5

2. Grup: İsrail-Slovakya: 1-1

Çekya-İskoçya: 1-2

C Ligi

4. Grup: Kazakistan-Belarus: 1-2

Arnavutluk-Litvanya: 0-1

Kaynak: AA

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