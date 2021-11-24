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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Vodafone ParkHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero (Dk. 80 Necip Uysal), Umut Meraş, Mehmet Topal (Dk. 80 Hutchinson), Pjanic (Dk. 80 Salih Uçan), Ghezzal (Dk. 67 Batshuayi), Teixeira (Dk.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Stat: Vodafone Park

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Vida, Montero (Dk. 80 Necip Uysal ), Umut Meraş, Mehmet Topal (Dk. 80 Hutchinson), Pjanic (Dk. 80 Salih Uçan ), Ghezzal (Dk. 67 Batshuayi), Teixeira (Dk. 59 Can Bozdoğan), N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui (Dk. 72 Timber), Schuurs (Dk. 77 Rensch), Martinez, Tagliafico (Dk. 77 Blind), Klaassen, Berghuis (Dk. 83 Taylor), Gravenberch, Neres, Tadic, Daramy (Dk. 46 Haller)

Goller: Dk. 22 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 54 ve 69 Haller (Ajax)

Sarı kartlar: Dk. 85 Haller (Ajax), Dk. 88 Larin (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

54. dakikada ani gelişen Ajax atağında, Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Tagliafico, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha müsait durumdaki Haller'i gördü. Haller rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

58. dakikada Neres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Haller topla buluştuğu anda dönerek vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Ajax, serbest vuruş organizasyonuyla üstünlük golünü buldu. Sol çaprazdan serbest vuruşu kullanan Tadic, ceza alanındaki Martinez'e topu gönderdi. Martinez'in vuruşunda altıpasta bekleyen Haller'in tamamladığı meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

84. dakikada Gravenberch'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Martinez'in kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı çeldi.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

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 Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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