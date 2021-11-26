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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA / Tevfik Durul - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Georgios KaraiskakisHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 24 Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara (Dk. 46 Bouchalakis), Masouras (Dk. 68 Valbuena), Aguibou Camara, Onyekuru (Dk. 46 Lopes), El-Arabi (Dk.

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar ( İspanya )

Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 24 Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara (Dk. 46 Bouchalakis), Masouras (Dk. 68 Valbuena), Aguibou Camara, Onyekuru (Dk. 46 Lopes), El-Arabi (Dk. 81 Soares)

Fenerbahçe : Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Tisserand, Novak (Dk. 78 Szalai), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+1 Muhammed Gümüşkaya), Zajc (Dk. 65 Meyer), Rossi (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Pelkas), Berisha

Gol: Dk. 90 Soares (Olympiakos)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ba, Dk. 90+1 Soares (Olympiakos)

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a deplasmanda 1-0 yenildi. Grupta son hafta maçları öncesi ilk 2 sırada yer alma şansını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

53. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla auta gitti.

74. dakikada Reabciuk'un pasında topla buluşan El-Arabi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakika Reabciuk'un ortasında arka direkte topa vuran Lala'nın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Olympiakos öne geçti. Reabciuk'un ortaladığı pozisyonda kale önünde topa vuran Suares, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

Maçta başka pozisyon olmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'daki olası rakipler

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi dev takımlar bekliyor! İşte play-off'daki olası rakipler

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan kulübü Olympiakos'a 1-0 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansını kaybetti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Yunan kulübü Olympiakos'a 1-0 yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansını kaybetti.

AA / Tevfik Durul - Spor Haberleri

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