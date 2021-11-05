Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: BosuilHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor BeljoRoyal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille (Dk. 77 Balikwisha), de Laet, Yusuf (Dk. 46 Dessoleil), Verstraete, Gerkens (Dk. 68 Dwomoh), Fischer (Dk. 61 Samatta), Benson (Dk.
Stat: Bosuil
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille (Dk. 77 Balikwisha), de Laet, Yusuf (Dk. 46 Dessoleil), Verstraete, Gerkens (Dk. 68 Dwomoh), Fischer (Dk. 61 Samatta), Benson (Dk. 62 Miyoshi), Frey
Fenerbahçe : Berke Özer, Tisserand (Dk. 73 Szalai), Min-jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 80 Pelkas), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Nazım Sangare), İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Rossi), Meyer, Berisha
Goller: Dk. 9 Mert Hakan Yandaş, Dk. 17 Meyer, Dk. 29 Berisha (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 26 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.
65. dakikada Berisha'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rossi'nin yerden şutunda top direkten oyun alanına döndü.
80. dakikada Berisha'nın ara pasıyla topla buluşan Rossi'nin, ceza yayına kadar topu sürdükten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
81. dakikada sağdan ceza sahasına giren Zajc'ın dar açıdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.