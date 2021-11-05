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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: BosuilHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor BeljoRoyal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille (Dk. 77 Balikwisha), de Laet, Yusuf (Dk. 46 Dessoleil), Verstraete, Gerkens (Dk. 68 Dwomoh), Fischer (Dk. 61 Samatta), Benson (Dk.

Stat: Bosuil

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

Royal Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille (Dk. 77 Balikwisha), de Laet, Yusuf (Dk. 46 Dessoleil), Verstraete, Gerkens (Dk. 68 Dwomoh), Fischer (Dk. 61 Samatta), Benson (Dk. 62 Miyoshi), Frey

Fenerbahçe : Berke Özer, Tisserand (Dk. 73 Szalai), Min-jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 80 Pelkas), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Nazım Sangare), İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Rossi), Meyer, Berisha

Goller: Dk. 9 Mert Hakan Yandaş, Dk. 17 Meyer, Dk. 29 Berisha (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 26 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.

65. dakikada Berisha'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rossi'nin yerden şutunda top direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada Berisha'nın ara pasıyla topla buluşan Rossi'nin, ceza yayına kadar topu sürdükten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

81. dakikada sağdan ceza sahasına giren Zajc'ın dar açıdan vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe, Royal Antwerp'i 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.
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