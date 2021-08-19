Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Stat: ÜlkerHakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien BerthomieuFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 62 Nazım Sangare), Sosa, Gustavo, Novak (Dk. 68 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu), Zajc, Mesut Özil (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel (Dk. 62 Nazım Sangare), Sosa, Gustavo, Novak (Dk. 68 Arda Güler), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Ferdi Kadıoğlu), Zajc, Mesut Özil (Dk. 62 Muhammed Gümüşkaya)

HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo (Dk. 87 Peltola), Hostikka (Dk. 81 Kouassivi-Benissan), Sparv (Dk. 81 Vaananen), Jair, Riku Riski, Roope Riski (Dk. 64 Browne), Valencic (Dk. 87 Olusanya)

Gol: Dk. 65 Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 41 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 47 Murillo (HJK Helsinki)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti.

51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü.

65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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