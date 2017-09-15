Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Velodrome StadıHakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya) Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin (Dk. 74 Ocampos), Germain (Dk. 81 Sarr), Payet (Dk.
Stat: Velodrome Stadı
Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)
Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin (Dk. 74 Ocampos), Germain (Dk. 81 Sarr), Payet (Dk. 88 Anguissa)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Jansson), Bourabia, Ömer Ali Şahiner ( Dk. 72 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 45 Milosevic), Fofana, Evouna
Gol: Dk. 48 Rami (Olympique Marsilya)
Sarı kartlar: Dk. 5 Ali Turan, Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 43 Musa Araz, Dk. 52 Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 70 Gustavo (Olympique Marsilya)
Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında Olympique Marsilya'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
48. dakika ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Payet'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza yayı üzerinde iyi yükselen Rami, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
56. dakikada gelişen Olympique Marsilya atağında Amavi'nin sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde buluşan Germain'in vuruşunda, meşin yuarlak üst direkten döndü.
59. dakikada yeşil-beyazlı ekipten Fofana'nın çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra verdiği pasta, müsait durumdaki Bourabia'nın şutunda, top üst direkten döndü.
65. dakikada Payet'in pasına hareketlenen Sakai'nin ceza sahası içindeki vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.
87. dakikada Bourabia'nın ortasında, penaltı noktasının solunda bulunan Ali Turan'ın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Pele'nin elinde kalıyor.
Olympique Marsilya, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.