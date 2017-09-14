Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: VelodromeHakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin, Germain, PayetAtiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı,...
Stat: Velodrome
Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)
Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin, Germain, Payet
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Musa Araz, Fofana, Evouna
Sarı kartlar: Dk. 5 Ali Turan, Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 53 Musa Araz (Atiker Konyaspor)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
7. dakikada ev sahibi takımdan Payet'in ortasında, topla buluşan Sanson'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
10. dakikada Payet'in yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruyta, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede topu kontrol etti.
12. dakikada Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner'in orta sahadan pasına hareketlenen Evouna'nın kaleye yakın mesafede sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.
26. dakikada Skubic'in sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Pele'de kaldı.
30. dakikada ev sahibi ekipten Thauvin'in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada, kaleci Serkan Kırıntılı topu son anda müdahale ederek Payet'in önünden uzaklaştırdı.
45. dakikada yeşil beyazlı ekipten Fofana'nın orta sahadan getirdiği topla ceza sahası içinde vuruşu önce savunmaya çarptı daha sonra kaleci Pele meşin yuvarlağı kontrol etti
Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.