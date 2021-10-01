Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikinci haftasında 16 maç yapıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikinci haftasında 16 maç yapıldı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları oynandı.
Öne çıkan C Grubu maçında Roma, Ukrayna ekibi Zorya'yı Stephan El Shaarawy, Chris Smalling ve Tammy Abraham'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.
G Grubu'nda ise Tottenham, konuk ettiği Mura'yı 4. dakikada penaltıdan Dele Alli, 8. dakikada Giovani Lo Celso, 68, 76 ve 87. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 5-1 mağlup etti. Slovenya temsilcisinin tek golünü, 53. dakikada Ziga Kous kaydetti.
Ligin ikinci haftasında TSİ 19.45 ve 22.00'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Alashkert (Ermenistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-4
LASK (Avusturya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1
Partizan (Sırbistan) - Flora (Estonya): 2-0
Gent (Belçika) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-0
Zorya (Ukrayna) - Roma (İtalya): 0-3
CFR Cluj (Romanya) - Randers (Danimarka): 1-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Jablonec (Çekya): 1-0
Union Berlin (Almanya) - Maccabi Haifa (İsrail): 3-0
Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya): 2-1
PAOK (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3-1
Vitesse (Hollanda) - Rennes (Fransa): 1-2
Tottenham (İngiltere) - Mura (Slovenya): 5-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4
Basel (İsviçre) - Kairat (Kazakistan): 4-2