Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez??????? (İspanya)Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz (Dk. 69 Cofie), Azubuike, Fajr (Dk. 81 Felix), Hakan Arslan (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ricardo de Burgos, Roberto del Palomar, Jon Nunez??????? (İspanya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Koray Altınay, Caner Osmanpaşa, Ahmet Oğuz (Dk. 69 Cofie), Azubuike, Fajr (Dk. 81 Felix), Hakan Arslan (Dk. 103 Ziya Erdal), Kayode, James (Dk. 59 Yatabare), Sefa Yılmaz (Dk. 59 Gradel)

Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi (Dk. 113 Gagoshidze), Manjgaladze (Dk. 46 Pantsulaia), Jigauri (Dk. 73 Navalovski), Altunashvili (Dk. 113 Grozurek), Mamuchashvili (Dk. 102 Shindagoridze), Flamarion (Dk. 85 Nikabadze)

Goller: Dk. 78 Pantsulaia (Dinamo Batum), Dk. 109 Felix (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Manjgaladze, Dk. 107 Teidi, Dk. 118 Navalovski (Dinamo Batum), Dk. 25 Ahmet Oğuz, Dk. 45 Fajr, Dk. 110 Felix (Sivasspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.

49. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Uğur Çiftçi, ceza alanındaki Sefa Yılmaz'ı meşin yuvarlak buluşturdu. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

55. dakikada ceza sahasında topla buluşan James, hemen yanındaki Fajr'a pasını verdi. Fajr'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

64. dakikada Dinamo Batum tehlikeli geldi. Oyuna ikinci yarının başında giren Pantsulaia'nın ceza sahası içinden çektiği şutta top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü. Pozisyonu takip eden Flamarion'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

78. dakikada konuk ekip golü buldu. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Teidi, arka direkte Pantsulaia'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Pantsulaia, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1.

85. dakikada Gradel'in soldan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın arka direkte topu kontrol ederek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta çıktı.

Maçın normal süresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve Sivasspor'un ilk maçtaki 2-1'lik galibiyeti nedeniyle uzatma bölümüne geçildi.

92. dakikada Yatabare'nin ceza yayının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin solundan farklı şekilde dışarı gitti.

105+1. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Gradel, ceza alanı içinde Felix'e pasını verdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden sektikten sonra rakip defans oyuncuları tarafından kornere gönderildi.

109. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta Ziya Erdal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu son olarak önünde bulan Felix, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1.

Mücadelenin uzatma bölümü 1-1 sona erdi ve Sivasspor, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetinin avantajıyla adını play-off turuna yazdıran taraf oldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor...
Son Dakika: Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor, Konferans Ligi play-off turunda Kopenhag'la eşleşti
Son Dakika: Dinamo Batum'u eleyen Sivasspor, Konferans Ligi play-off turunda Kopenhag'la eşleşti
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