Futbol: TSYD Ankara Kupası

09.08.2019 22:12

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Pakkan, Aydın Karsavuran, Çağlar Mehmet Uludağ

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 59 Aydın Karabulut), Kulusic, Pazdan (Dk. 59 Alihan Kubalas), Mehmet Sak, Kitsiou, Moke, Sedat Ağçay (Dk. 68 Faty), İlhan Parlak, Canteros (Dk. 86 Hasan Kaya), Orgill

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz (Dk. 63 Erdem Özgenç), Yıldırım Mert Çetin, Toure, Polomat, Candeias (Dk. 85 Rahmetullah Berişbek), Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi (Dk. 63 Stancu), Yasin Pehlivan (Dk. 63 Soner Dikmen), Sessegnon (Dk. 90+2 Abdullah Şahindere), Sio (Dk. 75 Sefa Yılmaz)

Goller: Dk. 32 Sio, Dk. 89 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 30 Canteros, Dk. 45+2 Mehmet Sak, Dk. 51 Kulusic, Dk. 84 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Gençlerbirliği kazandı.

11. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanı içinde altıpasın hemen önünde topla buluşan Candeias'in vuruşunda kaleci Korcan Çelikay tehlikeyi önledi.

21. dakikada Sedat Ağçay'ın ceza alanına girerken attığı sert şutta top kalecinin ellerinde kaldı.

32. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında ceza alanına topla birlikte giren Sio, meşin yuvarlağı biraz sürdükten sonra kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanan giren Candeias'ın vuruşunda top kaleciden sekerek, altıpas içinde kaldı. Nadir Çiftçi ile topa hareketlenen Kulusic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

50. dakikada Canteros'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Diallo son anda topu kornere çeldi.

58. dakikada Candeias ile gelişen atakta bu futbolcunun ceza alanı içinden attığı sert şutta kaleci topu kornere çeldi.

80. dakikada Sessegnon'dan aldığı pasla penaltı noktasının hemen üzerinde topla buluşan Stancu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin ellerinde kaldı.

89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rahmetullah Berişbek'in vuruşunda kaleci Korcan Çelikay'a da çarpan top filelere gitti: 0-2

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

Kaynak: AA