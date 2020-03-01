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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

01.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:06
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.

Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. YILPORT SAMSUNSPOR26 21 4 1 61 10 51 67
2. MANİSA FK26 17 6 3 76 30 46 57
3. SANCAKTEPE FK26 16 4 6 50 20 30 52
4. HEKİMOĞLU TRABZON25 15 3 7 42 32 10 48
5. İNEGÖLSPOR26 13 4 9 41 30 11 43
6. AFJET AFYONSPOR26 12 4 10 42 27 15 40
7. TARSUS İDMAN YURDU26 13 1 12 41 35 6 40
8. PENDİKSPOR26 10 6 10 36 36 0 36
9. SARIYER26 10 6 10 33 33 0 36
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR26 9 8 9 34 35 -1 35
11. ÇORUM FK26 11 2 13 36 39 -3 35
12. HACETTEPE26 10 2 14 32 46 -14 32
13. 1922 KONYASPOR26 8 5 13 36 44 -8 29
14. GMG KIRKLARELİSPOR25 7 8 10 21 36 -15 29
15. AMED SPORTİF FAALİYETLER26 7 7 12 26 41 -15 28
16. BAŞKENT AKADEMİ25 7 4 14 32 40 -8 25
17. GÜMÜŞHANESPOR25 7 3 15 29 51 -22 24
18. ŞANLIURFASPOR26 0 1 25 7 90 -83 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. BANDIRMASPOR26 15 9 2 52 26 26 54
2. ANKARA DEMİRSPOR26 16 5 5 44 20 24 53
3. GMG KASTAMONUSPOR26 15 4 7 45 27 18 49
4. TUZLASPOR26 14 5 7 41 25 16 47
5. SAKARYASPOR26 13 9 4 34 21 13 45
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR26 12 7 7 32 24 8 43
7. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR26 12 5 9 30 30 0 41
8. VANSPOR FK25 12 4 9 43 29 14 40
9. UŞAKSPOR26 12 5 9 37 32 5 38
10. SİVAS BELEDİYESPOR26 9 9 8 34 32 2 36
11. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR26 10 5 11 40 40 0 35
12. BAYBURT ÖZEL İDARE26 10 5 11 28 36 -8 35
13. ERGENE VELİMEŞESPOR25 9 7 9 39 29 10 34
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR26 6 9 11 26 31 -5 27
15. EYÜPSPOR26 6 5 15 20 36 -16 23
16. ELAZIĞSPOR26 5 4 17 18 53 -35 16
17. NİĞDE ANADOLU26 4 2 20 27 51 -24 14
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR26 2 3 21 11 59 -48 6

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kaynak: AA

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