Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
TFF 2. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor zirvedeki yerini korudu.
Ligde 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|26
|21
|4
|1
|61
|10
|51
|67
|2.
|MANİSA FK
|26
|17
|6
|3
|76
|30
|46
|57
|3.
|SANCAKTEPE FK
|26
|16
|4
|6
|50
|20
|30
|52
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|25
|15
|3
|7
|42
|32
|10
|48
|5.
|İNEGÖLSPOR
|26
|13
|4
|9
|41
|30
|11
|43
|6.
|AFJET AFYONSPOR
|26
|12
|4
|10
|42
|27
|15
|40
|7.
|TARSUS İDMAN YURDU
|26
|13
|1
|12
|41
|35
|6
|40
|8.
|PENDİKSPOR
|26
|10
|6
|10
|36
|36
|0
|36
|9.
|SARIYER
|26
|10
|6
|10
|33
|33
|0
|36
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|26
|9
|8
|9
|34
|35
|-1
|35
|11.
|ÇORUM FK
|26
|11
|2
|13
|36
|39
|-3
|35
|12.
|HACETTEPE
|26
|10
|2
|14
|32
|46
|-14
|32
|13.
|1922 KONYASPOR
|26
|8
|5
|13
|36
|44
|-8
|29
|14.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|25
|7
|8
|10
|21
|36
|-15
|29
|15.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|26
|7
|7
|12
|26
|41
|-15
|28
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|25
|7
|4
|14
|32
|40
|-8
|25
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|25
|7
|3
|15
|29
|51
|-22
|24
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|26
|0
|1
|25
|7
|90
|-83
|-14
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|BANDIRMASPOR
|26
|15
|9
|2
|52
|26
|26
|54
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|26
|16
|5
|5
|44
|20
|24
|53
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|26
|15
|4
|7
|45
|27
|18
|49
|4.
|TUZLASPOR
|26
|14
|5
|7
|41
|25
|16
|47
|5.
|SAKARYASPOR
|26
|13
|9
|4
|34
|21
|13
|45
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|26
|12
|7
|7
|32
|24
|8
|43
|7.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|26
|12
|5
|9
|30
|30
|0
|41
|8.
|VANSPOR FK
|25
|12
|4
|9
|43
|29
|14
|40
|9.
|UŞAKSPOR
|26
|12
|5
|9
|37
|32
|5
|38
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|26
|9
|9
|8
|34
|32
|2
|36
|11.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|26
|10
|5
|11
|40
|40
|0
|35
|12.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|26
|10
|5
|11
|28
|36
|-8
|35
|13.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|25
|9
|7
|9
|39
|29
|10
|34
|14.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|26
|6
|9
|11
|26
|31
|-5
|27
|15.
|EYÜPSPOR
|26
|6
|5
|15
|20
|36
|-16
|23
|16.
|ELAZIĞSPOR
|26
|5
|4
|17
|18
|53
|-35
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|26
|4
|2
|20
|27
|51
|-24
|14
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|26
|2
|3
|21
|11
|59
|-48
|6
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.
Kaynak: AA