Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'in 18. haftası, yapılan müsabakalarla tamamlandı.
TFF 2. Lig'in 18. haftası, yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-0
Bucaspor 1928-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Eskişehirspor- Ankara Demirspor : 2-2
Şanlıurfaspor- Kırşehir Belediyespor : 1-1
Kırklarelispor-Uşakspor: 0-0
Pazarspor-Pendikspor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Akhisarspor: 0-0
Kırmızı Grup:
Serik Belediyespor-Turgutluspor: 3-0
Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-1
An Zentrum Bayburt Özel İdare-Diyarbekirspor: 2-1
Çorum FK-Adıyaman FK: 3-0
Silahtaroğlu Vanspor-İnegölspor: 3-1
Somaspor- Hekimoğlu Trabzon : 3-0
Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor: 2-2
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri