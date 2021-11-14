Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynandı.
TFF 2. Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Bucaspor 1928-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor: 4-1
Anagold 24Erzincanspor-Kırklarelispor: 0-0
Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfaspor: 1-0
Isparta 32 Spor-Teco Karacabey Belediyespor: 3-0
Akhisarspor-Eskişehirspor: 3-0
Pendikspor-Ankara Demirspor: 1-0
Uşakspor-Nazilli Belediyespor: 2-1
Kırmızı Grup:
Silahtaroğlu Vanspor-Bodrumspor: 1-3
Somaspor-Çorum: 1-1
Ankaraspor-Sarıyer: 2-2
Hekimoğlu Trabzon-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1
İnegölspor-Sivas Belediyespor: 0-1
Niğde Anadolu- Kahramanmaraşspor : 1-2
Adıyaman Futbol Kulübü-Serik Belediyespor: 0-4
Afjet Afyonspor-Turgutluspor: 4-0
Diyarbekirspor-Sakaryaspor: 1-2
Ergene Velimeşespor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri