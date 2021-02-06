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Futbol: TFF 1. Lig

06.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:36
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu StadıHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbayİstanbulspor A.Ş.: Muhammed Alperen Uysal, Nascimento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Eslem Öztürk), Atchom, Ethemi (Dk.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

İstanbulspor A.Ş.: Muhammed Alperen Uysal, Nascimento, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Mirkan Aydın), Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 65 Eslem Öztürk), Atchom, Ethemi (Dk. 77 Koray Kılınç) Levent Ayçiçek (Dk. 65 Abazaj), Melih Kabasakal (Dk. 77 Mehmet Yeşil), Rroca

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Serkan Göksu (Dk. 68 Camara), Akabueze, Gökhan Süzen, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 67 Okan Derici), Ahmet Canbaz (Dk. 46 Atakan Hakan Üner), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Emre Gültekin), Glumac, Ercan Coşkun, Mayi (Dk. 84 Sow)

Goller: Dk. 13 Ahmet Canbaz, Dk. 57 Mayi, Dk. 86 Atchom KK (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 50 İbrahim Yılmaz, Dk. 88 Koray Kılınç (İstanbulspor A.Ş.)

Sarı kartlar: Dk.13 Atchom, Dk. 73 Rroca (İstanbulspor A.Ş.), Dk. 22 Vrsajevic, Dk. 25 Serkan Göksu,

İSTANBUL (AA) – TFF 1. Lig'in 20. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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