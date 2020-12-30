Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

30.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:11
Futbol: TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: Kadir Sağlam

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Murat Erdoğan

19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: Alper Çetin

3 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: Emre Malok

16.00 İstanbulspor-Ankaraspor: Caner Ak

16.00 Giresunspor-Tuzlaspor: Özgür Yankaya

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Bülent Birincioğlu

4 Ocak Pazartesi:

16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Adana Demirspor-Menemenspor: Çağdaş Altay

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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