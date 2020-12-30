Futbol: TFF 1. Lig
TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: Kadir Sağlam
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: Murat Erdoğan
19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: Alper Çetin
3 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: Emre Malok
16.00 İstanbulspor-Ankaraspor: Caner Ak
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor: Özgür Yankaya
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Bülent Birincioğlu
4 Ocak Pazartesi:
16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Adana Demirspor-Menemenspor: Çağdaş Altay
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever