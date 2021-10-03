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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: AtatürkHakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Abdullah Uğur SarıBeypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 83 Tugay Kacar), Bregu (Dk. 83 Arda Köksal), Odah, Novak (Dk. 71 Berk Yıldız), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Abdurrahman Canlı (Dk.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Kemal Mavi, Abdullah Uğur Sarı

Beypiliç Boluspor : Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 83 Tugay Kacar), Bregu (Dk. 83 Arda Köksal), Odah, Novak (Dk. 71 Berk Yıldız), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Abdurrahman Canlı (Dk. 90+2 Arda Hilmi Şengül)

Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Onazi, Oğuz Yılmaz, Aissati (Dk. 89 Djedje), Schwechlen, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 76 Tusha), Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 63 İlhan Depe), Muğdat Çelik (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu)

Sarı kart: Dk. 54 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor), Dk. 54 Ömer Hasan Şişmanoğlu (Denizlispor)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri
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