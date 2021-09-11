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Futbol: TFF 1. Lig

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ali Can AlpBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Camara (Dk. 63 Emre Nefiz), Serkan Göksu (Dk. 75 Mrsic), Oğuz Gürbulak (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ali Can Alp

Bereket Sigorta Ümraniyespor : Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Camara (Dk. 63 Emre Nefiz ), Serkan Göksu (Dk. 75 Mrsic), Oğuz Gürbulak (Dk. 75 Yusuf Emre Gültekin), Del Valle (Dk. 63 Onur Ayık), Kehinde (Dk. 85 Muammer Denizhan Taşkan)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Gökay Güney, Lokman Gör (Dk. 41 Landel), Süleyman Luş, Mulumba, Doğan Can Davas (Dk. 60 Kerim Avcı), Keny, Bentley (Dk. 81 Bilal Ceylan), Burak Süleyman (Dk. 81 Pucko), Manaj

Goller: Dk. 24 Del Valle (Penaltıdan), Dk. 26 Glumac (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Mulumba, Dk. 84 Bilal Ceylan (Bandırmaspor), Dk. 90 Kartal Kayra Yılmaz (Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 4'te 4 yapan Ümraniyespor, puanını 12'ye çıkardı. İkinci mağlubiyetini yaşayan Bandırmaspor ise 6 puanda kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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