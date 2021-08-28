Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Menemen İlçeHakemler: Oğuzhan Aksu, Mert Bulut, Ferhat ÇalarMenemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Ömer Şahbaş, Mazlum Demir, Mete Çelik (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel), Gomes (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Ba, Adamu (Dk. 89 Cem Çelik), Akanbi, Emre Özer (Dk.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mert Bulut, Ferhat Çalar
Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Ömer Şahbaş, Mazlum Demir, Mete Çelik (Dk. 85 Emre Batuhan Adıgüzel), Gomes (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Ba, Adamu (Dk. 89 Cem Çelik), Akanbi, Emre Özer (Dk. 71 Abdullah Aydın), Ahmet Sağat
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 71 Mrsic), Alim Öztürk (Dk. 71 Yiğithan Güveli), Glumac, Ercan Coşkun, Camara (Dk. 83 Onur Ayık), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Emre Nefiz), Del Valle, Serkan Göksu, Bammou (Dk. 33 Kehinde)
Goller: Dk. 3 ve 12 Alim Öztürk, Dk. 16 Serkan Göksu, Dk. 69 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Vrsajevic, Dk. 44 Alim Öztürk (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz