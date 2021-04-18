Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarıİstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Atchom, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Onur Ergün (Dk. 85 Egehan Gök), Abazaj (Dk.

Her şey son bir yılda oldu! İşte İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
Her şey son bir yılda oldu! İşte İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Atchom, Mehmet Yeşil, Wellington, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Onur Ergün (Dk. 85 Egehan Gök), Abazaj (Dk. 79 Ethemi), Uygar Mert Zeybek (Dk. 46 Eslem Öztürk), Mirkan Aydın (Dk. 61 İbrahim Yılmaz)

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Rıdvan Koçak (Dk. 85 Yusuf Talum), Ömer Şahbaş, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, Ba, Adamu (Dk. 70 Traore), Mohamed, Tayfun Aydoğan (Dk. 78 Emre Batuhan Adıgüzel), Rasheed (Dk. 85 Murat Yılmaz), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 70 Tidjani)

Goller: Dk. 29 Onur Ergün, Dk. 53 Mirkan Aydın, Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 80 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Rıdvan Koçak, Dk. 63 Adamu (Menemenspor), Dk. 63 Eslem Öztürk (İstanbulspor)

TFF 1. Lig 31. hafta mücadelesinde İstanbulspor, ağırladığı Menemenspor'u 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Nikos Dendias Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 21:14:27. #1.16#

title