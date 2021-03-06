Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

06.03.2021 21:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:10
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun 19 MayısHakemler: Koray Gençerler, Cem Özbay, Ali Can AlpYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Boli, Yalçın Kılınç (Dk. 46 Coureur), Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Hamroun), Djedje, Guido Koçer (Dk. 46 Caner Arıcı), Gökhan Karadeniz (Dk.

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Koray Gençerler, Cem Özbay, Ali Can Alp

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Boli, Yalçın Kılınç (Dk. 46 Coureur), Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Dk. 66 Hamroun), Djedje, Guido Koçer (Dk. 46 Caner Arıcı), Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Gökhan Alsan), Burak Çalık (Dk. 60 İlyas Kubilay Yavuz), Nadir Çiftçi

Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Sinan Kurt (Dk. 71 Traore), Hasan Kılıç (Dk. 88 Semih Güler), Pa Dibba (Dk. 88 Mehmet Akyüz), Sedat Şahintürk (Dk. 71 Süleyman Koç), Ezeh (Dk. 61 Emircan Altıntaş)

Goller: Dk. 12 Pa Dibba, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+2 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor), Dk. 56 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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