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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçeHakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Furkan ÜrünEkol Göz Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Ali Keten, Domgjonas, Olatunbosun, Tayfun Aydoğan (Dk. 83 Ercan Coşkun), Murat Erdemir (Dk. 72 Özkan Yıldırım), Taşkın Çalış, Mehmet Boztepe (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
27.06.2020 22:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:22

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Ali Keten, Domgjonas, Olatunbosun, Tayfun Aydoğan (Dk. 83 Ercan Coşkun), Murat Erdemir (Dk. 72 Özkan Yıldırım), Taşkın Çalış, Mehmet Boztepe (Dk. 78 Akanbi), Murat Elkatmış, Samed Ali Kaya (Dk. 83 Rıdvan Koçak)

Boluspor: Mosquera, Sincere Seth, İsmail Konuk, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Melih Okutan (Dk. 51 Mutlu Güler), Arif Morkaya (Dk. 67 Bilal Kısa), Cumali Bişi, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak, Kidric

Goller: Dk. 64 Samed Ali Kaya (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 74 Kidric (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Kidric, Dk. 60 Mustafa Durak, Dk. 88 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+2 İsmail Konuk (Boluspor), Dk. 27 Domgjonas (Ekol Göz Menemenspor)

TFF 1. Lig 30. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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